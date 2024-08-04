В США рассказали про ограниченное влияние F-16 на поле боя из-за нехватки пилотов

NYT: Украина в этом году сможет использовать только десять поставленных F-16

Украина в этом году сможет задействовать около десяти истребителей F-16, сообщает The New York Times.

По словам американских чиновников, ожидается, что пока на них могут летать около 20 украинских пилотов. При этом для управления истребителем требуется два человека.

Нехватка подготовленных пилотов и малое количество F-16 ограничат их непосредственное влияние на поле боя, говорится в материале.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что истребители F-16 прибыли на территорию республики. По его словам, украинские пилоты уже начали использовать технику. «F-16 на Украине. Мы обеспечили это», — написал политик. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Украины о предоставлении истребителей.