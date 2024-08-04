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22:24, 4 августа 2024Мир

В США возмутились ударами ВСУ по гражданским объектам

Экс-разведчик Риттер: ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно целятся на мирных жителей. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дэнни Хайфону, опубликованном на YouTube.

Экс-разведчик подчеркнул, что обстрелы гражданского населения со стороны ВСУ являются продолжением политики Киева, которую он проводил в Донбассе. Он назвал ее актом терроризма, который нарушает нормы международного гуманитарного права.

«Украинцы наносят удары по гражданским объектам без разбора, просто обстреливают их из своих реактивных систем залпового огня HIMARS, Vampire», —написал он.

Ранее Риттер раскрыл стратегическую цель США по России. По его мнению, Вашингтон стремится ослабить Москву и Европейский союз через конфликт на Украине.

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      Марина Совина
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