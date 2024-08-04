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07:23, 4 августа 2024Россия

Вернувшийся в Россию Роман Селезнев опешил от встречи с Путиным у трапа

Роман Селезнев вернулся в РФ по обмену и опешил от встречи с Путиным у трапа

Фото: Kirill Zykov / Reuters

Россиянин Роман Селезнев, вернувшийся в страну в рамках обмена заключенными с США после отбывания наказания в одной из тюрем штата Северная Каролина, опешил от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным прямо у трапа самолета. Своими эмоциями мужчина поделился с «Известиями».

«Когда прилетели, лично Владимир Владимирович руку мне пожал. Я чуть в обморок не упал, когда выходил из самолета. Нам же ничего не сказали, кто нас встречает, что происходит. Я выхожу так, пошатываясь, вижу все это — красную дорожку, национальную гвардию, и наш президент стоит, встречает. Я, конечно, в шоке был», — рассказал Селезнев.

По словам экс-заключенного, для него очень многое значила эта встреча, поскольку пришло осознание, что российский лидер знает в лицо «всех своих, кто в беду попал» и что «родина не бросает».

«Он — человек с большой буквы», — резюмировал Роман Селезнев.

Ранее возвращенный в рамках обмена заключенными с США россиянин также рассказал об условиях в американской тюрьме. По его словам, с ним очень плохо обращались: заключали в карцер и несколько раз едва не лишили жизни.

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      Александра Синицына
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