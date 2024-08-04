Опубликовано видео поражения дрона ВСУ выстрелом снайпера

Военкор Сладков опубликовал видео поражения дрона ВСУ выстрелом снайпера

Российский военкор Александр Сладков опубликовал видео поражения беспилотника «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелом снайпера. Кадры доступны в его Telegram-канале.

В ролике можно увидеть, как российский снайпер сделал несколько выстрелов. В результате одна из пуль достигла цели, дрон упал.

По словам Сладкова, кадры были сняты в Красногоровке в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Минобороны России показало работу зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» в зоне проведения спецоперации на Украине. В ролике расчет ЗРК уничтожил выпущенную ВСУ американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS.