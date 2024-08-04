Водитель легковушки получил ранение при атаке БПЛА

В ходе атаки БПЛА под Белгородом был ранен водитель легкового автомобиля

Водитель легкового автомобиля был ранен под Белгородом в ходе атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Водитель легковушки получил закрытый перелом ноги после удара дрона ВСУ в Белгородском районе. «В Белгородском районе FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. Инцидент произошел на участке автодороги Ясные Зори — Октябрьский. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода», — написал Гладков.

Мужчину не стали госпитализировать. Ему наложили гипс и отпустили домой.

Ранее сообщалось, что не менее 40 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали за сутки Белгородскую область, ранения получили восемь человек. В Белгородском районе по поселкам Политотдельский и Разумное, селам Беловское, Бочковка, Варваровка, Долбино, Красный Хутор, Никольское, Петровка, Репное, Солохи, Устинка, Черемошное, Шагаровка, Щетиновка и Ясные Зори было выпущено девять боеприпасов в ходе трех обстрелов.