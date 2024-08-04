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15:51, 4 августа 2024Россия

Водитель легковушки получил ранение при атаке БПЛА

В ходе атаки БПЛА под Белгородом был ранен водитель легкового автомобиля

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Водитель легкового автомобиля был ранен под Белгородом в ходе атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Водитель легковушки получил закрытый перелом ноги после удара дрона ВСУ в Белгородском районе. «В Белгородском районе FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. Инцидент произошел на участке автодороги Ясные Зори — Октябрьский. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода», — написал Гладков.

Мужчину не стали госпитализировать. Ему наложили гипс и отпустили домой.

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Ранее сообщалось, что не менее 40 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали за сутки Белгородскую область, ранения получили восемь человек. В Белгородском районе по поселкам Политотдельский и Разумное, селам Беловское, Бочковка, Варваровка, Долбино, Красный Хутор, Никольское, Петровка, Репное, Солохи, Устинка, Черемошное, Шагаровка, Щетиновка и Ясные Зори было выпущено девять боеприпасов в ходе трех обстрелов.

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      Алиса Дмитриева
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