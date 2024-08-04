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19:55, 4 августа 2024Бывший СССР

Зеленского обвинили в попытке уничтожить украинцев как нацию

Экс-советник Соскин: Зеленский истребляет украинцев как нацию

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский захватил власть в республике и истребляет украинцев как нацию. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

По его словам, какая-то группа людей захватила власть и намерена уничтожить «всю титульную украинскую нацию». «В чем проблема принять решение, что мы своих мужчин на эту мясорубку отдавать не будем. Пусть Зеленский с депутатами воюет», — подчеркнул он.

Все эти события происходят в то время, когда российские войска проламывают фронт. При этом главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский не может повлиять на ситуацию. Соскин подчеркнул, что бездействуют 160 тысяч полицейских и 75 тысяч пограничников, 65 тысяч сотрудников Нацгвардии и 100 тысяч военкомов сидят, «жирные, откормленные, с оружием, с деньгами».

«Ну, я думаю, скоро все закончится», — заключил он.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что условия окончания боевых действий, выдвинутые Зеленским, ведут к уничтожению республики.

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