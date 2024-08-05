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18:26, 5 августа 2024Ценности

50-летняя Юлия Высоцкая восхитила фанатов фигурой в бикини

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость записала видео, в котором предстала в раздельном купальнике синего цвета, оформленном тонкими завязками и изображениями белых лебедей. При этом она надела черные солнцезащитные очки, отказалась от макияжа и распустила волосы.

Кадр: @juliavysotskayaofficial

Поклонники оценили моложавый внешний вид звезды в комментариях под постом. «Прекрасная фигура», «Невероятная!», «Какая вы красотка!», «Она в такой шикарной форме», «Такой фигуре только позавидовать можно! Потрясающе», — высказывались они.

Ранее в июле Юлия Высоцкая показала внешность без макияжа на новом фото. Тогда актриса запечатлела себя на фоне окна в серой футболке с надписью из стразов.

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      Мария Винар
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