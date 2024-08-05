Алеся Кафельникова поделилась фото в откровенном платье

Российская модель Алеся Кафельникова поделилась откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя манекенщица поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в зеркало. Так, она продемонстрировала на камеру фигуру в полупрозрачном мини-платье темно-синего цвета, оформленном тонкой бретелью посередине. На размещенном кадре видно, что знаменитость отказалась надевать под наряд бюстгальтер.

Ранее в июле сообщалось, что Алеся Кафельникова похвасталась фигурой в спортзале. Тогда модель записала видео, где котором предстала в облегающих шортах и кроп-топе.