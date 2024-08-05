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22:01, 5 августа 2024Мир

Байден уличил Нетаньяху во лжи о заложниках

Haaretz: Байден понял, что Нетаньяху солгал ему насчет сделки о заложниках

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден уличил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху во лжи о сделке по освобождению заложников. Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Он рассказал, что последние два разговора между политиками были трудными и напряженными. Как утверждает собеседник издания, во время одной из бесед Байден потребовал от Нетаньяху перестать его обманывать.

По словам чиновника, израильский премьер стремится к затягиванию боевых действий вместо того, чтобы предпринять шаги по заключению соглашения о заложниках. «Это затрудняет для нас дальнейшую поддержку Израиля», — признался он.

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      Марина Совина
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