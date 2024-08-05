Беспилотник ВСУ попытался атаковать Белгородскую область

Минобороны: украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, попытка атаки на российский регион была совершена около 21:40 по московскому времени. Уточняется, что сбитый дрон относился к типу самолетных.

Ранее также сообщалось об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью. В регионе сработала система противовоздушной обороны.

Незадолго до этого белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал об атаке дрона ВСУ на автобус крупного сельскохозяйственного предприятия «Агро-Белогорье». В результате удара один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.