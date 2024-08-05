Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:40, 5 августа 2024Россия

Беспилотник ВСУ вновь атаковал автобус с рабочими крупного российского предприятия

Гладков: дрон ВСУ атаковал автобус белгородского предприятия «АгроБелогорье»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь раз атаковал автобус крупного сельскохозяйственного предприятия «Агро-Белогорье». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, украинский дрон ударил по автобусу рабочими в селе Вязовое Краснояружского района. В результате один человек получил травмы, не совместимые с жизнью. Его сердце остановилось до приезда скорой помощи. Еще трое пострадали, сейчас их везут в районную больницу.

Гладков сопроводил пост фотографиями, на которых видно, что у транспортного средства выбиты окна и поврежден корпус. По всему салону разбросаны стекла.

Это уже не первая атака ВСУ на автобусы «Агро-Белогорье», перевозящие сотрудников предприятия. Так, 6 мая Украина ударила сразу по двум транспортным средствам предприятия. Тогда пострадали больше 40 человек, восьмерых спасти не удалось.

Материалы по теме:
В Севастополе ракета ВСУ взорвалась над пляжем. Погибли дети, пострадали больше сотни людей. В атаке обвинили США
В Севастополе ракета ВСУ взорвалась над пляжем.Погибли дети, пострадали больше сотни людей. В атаке обвинили США
23 июня 2024
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024

Еще одна атака на «ГАЗель», перевозившую сотрудников свинокомплекса «Агро-Белогорье», произошла 30 мая в районе селе Зозули Борисовского района. Как рассказал Гладков, водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, однако в тот же момент по автобусу ударил дрон. в результате пострадали девять человек, одного спасти не удалось.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Американский фондовый рынок рухнул

      В Николаевской области нанесли удар по аэродрому для истребителей F-16

      Врач назвала приводящие к слепоте ошибки в макияже

      Экс-замдиректора «Почты России» осудили на 3,5 года за превышение полномочий

      Сатанист провел ритуал с отсечением куриных голов и не выжил

      Беспилотник ВСУ вновь атаковал автобус с рабочими крупного российского предприятия

      Звезда k-pop исполнил песню на русском языке

      Появились кадры рушащегося второй день дома в Санкт-Петербурге

      В российском регионе в восемь раз выросла выплата за подписание контракта с Минобороны

      Стало известно о жизни обменянных супругов Дульцевых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше