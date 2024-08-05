Беспилотник ВСУ вновь атаковал автобус с рабочими крупного российского предприятия

Гладков: дрон ВСУ атаковал автобус белгородского предприятия «АгроБелогорье»

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь раз атаковал автобус крупного сельскохозяйственного предприятия «Агро-Белогорье». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, украинский дрон ударил по автобусу рабочими в селе Вязовое Краснояружского района. В результате один человек получил травмы, не совместимые с жизнью. Его сердце остановилось до приезда скорой помощи. Еще трое пострадали, сейчас их везут в районную больницу.

Гладков сопроводил пост фотографиями, на которых видно, что у транспортного средства выбиты окна и поврежден корпус. По всему салону разбросаны стекла.

Это уже не первая атака ВСУ на автобусы «Агро-Белогорье», перевозящие сотрудников предприятия. Так, 6 мая Украина ударила сразу по двум транспортным средствам предприятия. Тогда пострадали больше 40 человек, восьмерых спасти не удалось.

Еще одна атака на «ГАЗель», перевозившую сотрудников свинокомплекса «Агро-Белогорье», произошла 30 мая в районе селе Зозули Борисовского района. Как рассказал Гладков, водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, однако в тот же момент по автобусу ударил дрон. в результате пострадали девять человек, одного спасти не удалось.