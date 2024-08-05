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19:16, 5 августа 2024Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ под Белгородом

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 18:00 по московскому времени дежурные военные уничтожили над российским регионом беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности о районе уничтожения дрона и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее украинский беспилотник атаковал автобус с сотрудниками крупного сельскохозяйственного предприятия «Агро-Белогорье». Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гдадков, дрон ударил по транспортному средству в районе села Вязовое Краснояружского района. В результате один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще трое ранены.

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Кроме того, 5 августа беспилотники ВСУ атаковал грузовой и два легковых автомобиля, двигавшихся по дороге в селе Репное. По данным губернатора, один из водителей получил баротравму. Ему оказали медпомощь на месте. Кроме того, оказались повреждены все три машины.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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