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13:38, 5 августа 2024Силовые структуры

Бывшего главу российского предприятия обвинили в растрате 256 миллионов рублей

В Свердловской области экс-главу предприятия обвинили в растрате 256 млн рублей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Свердловской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора местного предприятия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Растрата»). Его дело рассмотрит Синарский районный суд города Каменск-Уральский.

По версии следствия, с июня 2015 года по январь 2016 года фигурант, используя свое служебное положение, растратил более 256 миллионов рублей, которые принадлежали организации. Он перечислил эти деньги на счет фактически подконтрольной ему коммерческой организации.  

Ранее 2-й Западный окружной суд арестовал экс-заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Дмитрия Пешкова по делу о растрате.

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