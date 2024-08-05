Две страны НАТО активизировали контакты с командой Трампа

Die Welt: Турция и Венгрия активизировали контакты с командой Трампа

Турция и Венгрия активизировали контакты с командой кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа в преддверии президентских выборов в ноябре этого года. Об этом сообщает Die Welt.

«Президент Турции Редежп Тайип Эрдоган предпочитает Трампа на посту главы Белого дома, (...) Как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Оба политика надеются на такой исход», — отмечает газета.

Авторы материала отмечают, что поддержка Анкары и Будапешта объясняется, в первую очередь, «схожим менталитетом и мировоззрением», которые вице-президент США Камала Харрис не разделяет. По мнению политиков, оппоненту Трампа «не хватает опыта общения с непростыми союзниками США, такими как Турция или Венгрия».

2 августа The Financial Times (FT) сообщила, что Европейская комиссия (ЕК) создала специальную рабочую группу для подготовки к возможному возвращению Трампа на пост главы государства из-за опасений, что это может повлечь резкие изменения в политике Вашингтона по Украине.