Двор в Петербурге превратился в аквапарк и попал на видео

В Санкт-Петербурге детская площадка из-за дождей превратилась в аквапарк

В Санкт-Петербурге из-за обильных дождей один из дворов превратился в аквапарк. Видео оттуда опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Речь идет о дворе на Тихоокеанской улице. На снятые очевидцами кадры попала детская площадка, которая практически полностью оказалась в огромной луже. На территории продолжили играть дети — некоторые из них прыгали в лужу и купались в ней.

Ранее в Приморье из-за сильных дождей смыло мост через реку Аввакумовка в Ольгинском округе. Спасатели организовали в районе лодочную переправу.

Всего в регионе на фоне паводков транспортной доступности лишился 21 населенный пункт. Проблемы с доступом к внешнему миру затронули семь муниципалитетов — Партизанский, Ольгинский, Чугуевский, Яковлевский, Тернейский, Красноармейский округа и Дальнереченский район.