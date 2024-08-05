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15:02, 5 августа 2024Экономика

Двор в Петербурге превратился в аквапарк и попал на видео

В Санкт-Петербурге детская площадка из-за дождей превратилась в аквапарк

В Санкт-Петербурге из-за обильных дождей один из дворов превратился в аквапарк. Видео оттуда опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Речь идет о дворе на Тихоокеанской улице. На снятые очевидцами кадры попала детская площадка, которая практически полностью оказалась в огромной луже. На территории продолжили играть дети — некоторые из них прыгали в лужу и купались в ней.

Ранее в Приморье из-за сильных дождей смыло мост через реку Аввакумовка в Ольгинском округе. Спасатели организовали в районе лодочную переправу.

Всего в регионе на фоне паводков транспортной доступности лишился 21 населенный пункт. Проблемы с доступом к внешнему миру затронули семь муниципалитетов — Партизанский, Ольгинский, Чугуевский, Яковлевский, Тернейский, Красноармейский округа и Дальнереченский район.

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      Нина Ташевская
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