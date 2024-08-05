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08:29, 5 августа 2024Экономика

Десятки населенных пунктов в российском регионе отрезало от мира

В Приморье 21 населенный пункт отрезало от транспортного сообщения после дождей

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Приморском крае 21 населенный пункт отрезало от транспортного сообщения после сильных дождей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство российского региона.

Проблемы с доступом к внешнему миру затронули семь муниципалитетов — Партизанский, Ольгинский, Чугуевский, Яковлевский, Тернейский, Красноармейский округа и Дальнереченский район.

По данным на утро понедельника, 5 августа, в Яковлевском округе без транспортного сообщения остались села Краснояровка и Орлиное. В Чугуевском округе отрезаны села Полыниха и Березовка, а в Тернейском округе отсутствует проезд к населенным пунктам Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Перетычиха, Самарга и Агзу. В Красноармейском округе от транспортного сообщения отрезаны села Дерсу, Дальний Кут, Молодежное и Мельничное.

В Дальнереченском районе транспортного сообщения лишились села Мартыновы Поляны, Боголюбовка и Поляны, в Ольгинском районе — село Фурманово, а в Партизанском округе — село Партизан.

По словам региональных властей, во всех населенных пунктах есть топливо, продукты первой необходимости и медикаменты. В некоторых из них введен режим ЧС из-за затоплений участков и домов.

Ранее глава затопленного села Еманжелинка под Челябинском призвал жителей самим скинуться на откачку воды. К тому моменту сельчане ждали помпу для откачки уже пятый день.

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      Нина Ташевская
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