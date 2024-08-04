В российском регионе после сильных дождей смыло мост

В Ольгинском округе Приморского края после сильных дождей смыло мост. Об этом сообщила глава округа Екатерина Ванникова в своем Тelegram-канале.
Отмечается, что спасатели организуют лодочную переправу. Как подчеркнула глава округа, мост упал на пятнадцатом километре со стороны села Михайловка.
«Спасателями будет организована переправа через реку Аввакумовка, и будем переправлять людей до восстановления моста», — уточнила Ванникова.
Ранее жители Скопинского района Рязанской области разобрали на металлолом железнодорожный мост местного комбикормового завода. Именно по этому мосту весом в 60 тонн ранее жители коротким путем добирались в соседние населенные пункты.