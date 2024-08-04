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04:30, 4 августа 2024Россия

В российском регионе после сильных дождей смыло мост

В Приморском крае после сильных дождей смыло мост

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Ольгинском округе Приморского края после сильных дождей смыло мост. Об этом сообщила глава округа Екатерина Ванникова в своем Тelegram-канале.

Отмечается, что спасатели организуют лодочную переправу. Как подчеркнула глава округа, мост упал на пятнадцатом километре со стороны села Михайловка.

«Спасателями будет организована переправа через реку Аввакумовка, и будем переправлять людей до восстановления моста», — уточнила Ванникова.

Ранее жители Скопинского района Рязанской области разобрали на металлолом железнодорожный мост местного комбикормового завода. Именно по этому мосту весом в 60 тонн ранее жители коротким путем добирались в соседние населенные пункты.

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      Юлия Мискевич
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