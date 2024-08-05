Иран отказался смягчить реакцию на убийство Хании и пообещал жесткий ответ. К чему готовятся в Израиле и США?

WSJ: Иран отказался смягчить реакцию на убийство Хании и готовится ответить

Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В субботу Иран сообщил арабским дипломатам, что ему все равно, спровоцирует ли ответ войну The Wall Street Journal

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани пообещал, что исламская республика жестко ответит Израилю на убийство Хании, чтобы там осознали тяжелые последствия жестокого поведения в сфере безопасности.

При этом США призвали союзников передать Тегерану сигнал не обострять ситуацию. Они также предупредили, что за серьезным ударом последует ответная реакция.

Ранее газета The Jerusalem Post (JP) сообщила, что Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа. Нападение будет вестись совместно с движением «Хезболла». Отмечается, что у западной разведки есть доказательства того, что атака состоится в траурный день.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось в последние дни после того, как в результате ракетных ударов в Тегеране ликвидировали председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию, в Бейруте — одного из командиров военного крыла шиитского движения «Хезболла» Фуада Шокра. ХАМАС и «Хезболла» возложили ответственность на Израиль.

США пообещали помочь Израилю защититься от возможной атаки

Соединенные Штаты привлекут силы союзников и партнеров для коллективной защиты Израиля от возможной атаки со стороны Ирана. Об этом заявил заместитель советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джон Файнер. Он подчеркнул, что государство столкнулось с экстраординарной угрозой.

Соединенные Штаты, другие партнеры и союзники собрались, чтобы помочь Израилю защититься и поразить угрозу. Мы готовимся снова сделать это в случае необходимости Джон Файнер заместитель советника президента США по национальной безопасности

По словам чиновника, изменения в боеготовности сил США в регионе предполагают подготовку к возможному ответу против Израиля со стороны Ирана или другого противника.

Нетаньяху предостерег Иран от нападения на Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил о готовности противостоять Ирану и предостерег лидеров страны от нападения.

Иран и его сателлиты стремятся затянуть на шее Израиля удавку террора. Мы полны решимости противостоять им на всех фронтах, далеких и близких. Любой, кто нападет на нас, заплатит очень высокую цену Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Израильский чиновник в беседе с NBC News отметил, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и «Хезболлы». «Они просто попытаются измотать нас», — сказал он, выразив опасения, что в сторону страны в течение нескольких дней могут быть запущены волны ракет и беспилотников.

США назвали прекращение огня условием завершения конфликта в секторе Газа

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал прекращение огня в секторе Газа условием завершения вооруженных действий в зоне конфликта.

Мы по-прежнему считаем, что соглашение о прекращении огня — лучший способ положить конец этой войне. Мы также считаем, что это вполне возможно Джон Кирби координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

Вице-президент США Камала Харрис призвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как можно скорее заключить договоренности о прекращении огня в секторе Газа с радикальным палестинским движением ХАМАС. Она заявила, что провела откровенную и конструктивную беседу с Нетаньяху. Политик «изложила премьеру серьезную обеспокоенность» большим числом жертв среди мирного населения анклава.

