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13:27, 5 августа 2024Культура

Ирина Волк передала Третьяковской галерее уникальные картины отца

Представитель МВД Ирина Волк передала 17 произведений отца Третьяковской галерее

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Официальный представитель МВД Ирина Волк передала 17 произведений своего отца, художника Владимира Волка, в дар Третьяковской галерее. Об этом сообщает ТАСС.

Из семейного фонда генерал-майора полиции в музей отправились 11 полотен, 4 графических и 2 скульптурных работы художника. По словам Ирины, отец всегда хотел, чтобы его творчество принадлежало народу.

«В Третьяковскую галерею были переданы культурные ценности — 11 живописных полотен Владимира Волка, 4 графических и 2 скульптурных его работы. Я помню его слова о том, что искусство должно принадлежать людям. И мне очень хотелось бы, чтобы ценители прекрасного могли любоваться его произведениями» — сообщила Волк.

Владимир Волк — художник и иконописец, член Союза художников СССР и России. Член творческого объединения художников «Большое гнездо». Один из представителей андеграунда так называемого периода оттепели ушел в 2015 году в возрасте 76 лет.

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      Андрей Шеньшаков
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