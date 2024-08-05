Ирина Волк передала Третьяковской галерее уникальные картины отца

Представитель МВД Ирина Волк передала 17 произведений отца Третьяковской галерее

Официальный представитель МВД Ирина Волк передала 17 произведений своего отца, художника Владимира Волка, в дар Третьяковской галерее. Об этом сообщает ТАСС.

Из семейного фонда генерал-майора полиции в музей отправились 11 полотен, 4 графических и 2 скульптурных работы художника. По словам Ирины, отец всегда хотел, чтобы его творчество принадлежало народу.

«В Третьяковскую галерею были переданы культурные ценности — 11 живописных полотен Владимира Волка, 4 графических и 2 скульптурных его работы. Я помню его слова о том, что искусство должно принадлежать людям. И мне очень хотелось бы, чтобы ценители прекрасного могли любоваться его произведениями» — сообщила Волк.

Владимир Волк — художник и иконописец, член Союза художников СССР и России. Член творческого объединения художников «Большое гнездо». Один из представителей андеграунда так называемого периода оттепели ушел в 2015 году в возрасте 76 лет.