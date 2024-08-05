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16:42, 5 августа 2024Ценности

Китайская молодежь стала массово скупать парики из-за облысения

Sixth Tone: молодежь в Китае пристрастилась к парикам из-за облысения

Фото: Beth Desrosiers / Unsplash

Названы причины массового пристрастия китайской молодежи к покупке париков. Соответствующий материал публикует Sixth Tone.

Отмечается, что в стране продажи накладных волос на таких платформах, как Douyin (аналог TikTok), почти удвоились в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом более 70 процентов поисковых запросов о париках на сайте 1688.com (местный маркетплейс для оптовых продаж по низким ценам — прим. «Ленты.ру») исходили от лиц моложе 30 лет.

Данное явление связывают с облысением граждан. Согласно опросу, проведенному национальной комиссией по здравоохранению, каждый шестой житель Китая страдает от потери волос. Причем 84 процента из них сталкиваются с указанной проблемой до достижения 30 лет.

Также среди покупателей — молодые мужчины и женщины, стремящиеся соответствовать все более высоким стандартам красоты, которые транслируются в СМИ. В то же время приобретателями париков оказались любителей косплея и традиционных китайских костюмов.

В свою очередь, местная общественность обеспокоена безопасностью накладных прядей. Выборочное испытание, проведенное в 2022 году шанхайским советом по защите прав потребителей, показало, что 60 процентов париков на рынке содержат вещества, вредные для здоровья человека. При этом многие изделия из искусственных волос подвержены риску возгорания.

В июле сообщалось, что молодежь также пристрастилась к стрижке-брокколи, ставшей вирусной в соцсетях.

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      Алина Гостева
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