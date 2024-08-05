Клава Кока опубликовала фото в прозрачном платье

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала откровенные кадры со съемок видео на новую песню «Лето». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя исполнительница позировала на размещенных фото на пляже на фоне моря и лодок. При этом в качестве наряда она выбрала серебристое бикини, поверх которого надела прозрачное блестящее платье длины макси. Также знаменитость дополнила образ серьгами-пусетами с белым жемчугом.

В то же время звезда также снялась, целуя своего возлюбленного — 26-летнего Александра Поверина.

Ранее в августе 39-летняя бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фигуру в мокром бикини.