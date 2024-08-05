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19:46, 5 августа 2024Бывший СССР

Летный состав Украины сократился после удара по аэродрому для F-16

Лебедев: летный состав Украины сократился после удара по аэродрому для F-16
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Летный состав Украины сократился на пятую часть после удара по аэродрому для истребителей F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС.

По его словам, в районе Мартыновки в Николаевской области был поражен аэродром для F-16. Самих истребителей на момент прилета там не было, но был склад с ракетами для довооружения при подскоке. Он добавил, что в Мартыновке проводили опыт по пересадке пилотов во время подскока.

«После двух прилетов идет периодически вторичная детонация. Попали точно в цель. Сейчас слабые взрывы, чего-то калибром поменьше», — сказал он.

Ранее стало известно об ударе Вооруженных сил России по нанесла удар по аэродрому для F-16 под Николаевом. По словам Лебедева, в нем также находились иностранные военные.

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      Илья Таксюр
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