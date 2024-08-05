Медведь съел пожилого мужчину

CBC: в Канаде медведь убил и съел пенсионера

В Канаде медведь съел 60-летнего мужчину из индейского поселения в провинции Манитоба. Об этом пишет CBC.

Пожилой житель поселка Шаматтава пропал в понедельник, 29 июля. Его родные обратились в полицию по этому поводу утром на следующий день. В поисках участвовали не только правоохранители, но и члены общины. Вскоре они обнаружили сильно поврежденные останки на тропе недалеко от местного аэродрома.

Представители властей уверены, что пенсионера задрал медведь. Для окончательного подтверждения необходима полная экспертиза останков, однако в полиции заявили, что у них есть неопровержимые доказательства, что это был именно медведь.

Сотрудница правоохранительных органов Шаматтавы Джули Куршен рассказала, что в последнее время медведи все чаще подбираются близко к жилью. Всего за неделю до нападения на пенсионера зверь атаковал еще одного местного жителя и ранил его.

Ранее сообщалось, что россиянин спас соседку от медведя. Он ударил зверя лопатой по голове.

