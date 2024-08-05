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08:49, 5 августа 2024Россия

Минобороны заявило об ударах по замаскированным позициям и пехоте ВСУ

МО РФ: мотострелки уничтожили замаксированные позиции и пехоту ВСУ в зоне СВО
СюжетМинобороны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили замаскированные позиции и пехоту украинских войск. Об этом журналистам сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Там уточнили, что цели удалось поразить БМП-2М с боевым модулем «Бережок» Северной группировки российской армии. Экипажи боевых машин выехали на позиции и нанесли поражение противнику в течение нескольких минут.

ВСУ пытались противостоять российским военным при помощи FPV-дронов. Удар выдержала обновленная стальная броня, толщина которой 23 миллиметра.

Ранее истребители-бомбардировщики Су-34 поразили неуправляемыми фугасными авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) пункт временной дислокации ВСУ.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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