Минобороны заявило об ударах по замаскированным позициям и пехоте ВСУ

МО РФ: мотострелки уничтожили замаксированные позиции и пехоту ВСУ в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили замаскированные позиции и пехоту украинских войск. Об этом журналистам сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Там уточнили, что цели удалось поразить БМП-2М с боевым модулем «Бережок» Северной группировки российской армии. Экипажи боевых машин выехали на позиции и нанесли поражение противнику в течение нескольких минут.

ВСУ пытались противостоять российским военным при помощи FPV-дронов. Удар выдержала обновленная стальная броня, толщина которой 23 миллиметра.

Ранее истребители-бомбардировщики Су-34 поразили неуправляемыми фугасными авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) пункт временной дислокации ВСУ.