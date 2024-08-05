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18:12, 5 августа 2024Экономика

Москвичи смогут видеть радугу чаще

Эксперт Елисеев: радуги будут появляться чаще из-за глобального потепления

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве из-за изменений климата будет все больше проливных дождей, а значит, радуги будут появляться на небе чаще. Об этом агентству «Москва» сообщил главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Елисеев.

«Уже сейчас известно, что количество ливневых дождей увеличилось, и из-за этого москвичи чаще видят радугу», — сказал специалист.

Ранее исследователи Международного института прикладного системного анализа (IIASA) и Потсдамского института исследований воздействия на климат (PIK) пришли к выводу, что единственным способом предотвратить необратимые изменения климатической системы Земли является скорейшее охлаждение климата.

Потепление, вызванное человеческой деятельностью, может дестабилизировать критические компоненты климатической системы, называемые переломными элементами (например, Гренландский ледяной щит и Амазонский тропический лес). Даже если будет достигнут целевой показатель глобального потепления и температура вернется к уровню ниже 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, риски опрокидывания некоторых систем останутся высокими.

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      Мария Черкасова
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