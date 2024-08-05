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03:30, 5 августа 2024Из жизни

Порномодель-христианка рассказала о сексе с мужем младше ее на 13 лет

Фото: @Love_Nitamarie

Порномодель-христианка из американского штата Колорадо вышла замуж за фаната, который младше ее на 13 лет, и рассказала, как устроена их совместная жизнь. Об этом пишет Daily Star.

48-летняя Нита Мари публикует откровенный контент в социальных сетях и на платформе OnlyFans. Она прославилась после заявлений об одновременной любви к Богу и к сексуальным экспериментам. Женщина утверждает, что зарабатывает на фото и видео сексуального характера около 130 тысяч долларов в месяц (11 миллионов рублей).

В 2017 году Мари развелась с мужем, с которым воспитывала двух дочерей. После этого она решила начать общаться с мужчинами 20-30 лет. В итоге она встретила нового избранника на странице своих поклонников в социальной сети. Мужчина оказался гораздо моложе ее, однако у них завязался роман, а в 2021 году они поженились.

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«Он не дает мне забыть, что на 13 лет младше, потому что порой ведет себя несколько незрело. Из-за этого я часто беру на себя доминирующую роль как в спальне, так и вне ее. Чаще всего это хорошо, но иногда не очень», — призналась Мари.

Кроме того, она рассказала, что муж часто спрашивает ее разрешения, когда собирается что-то сделать. По словам Мари, мужчина думает, «что будут проблемы, если он сделает что-то, чего не должен». При этом она отметила, что эти недостатки супруга не имеют никакого значения в спальне. «Мы разрабатываем сценарии ролевых игр, которые возбуждают нас обоих и очень положительно влияют на сексуальную жизнь. Он любит "поймать" меня голой в душе и повеселиться», — поделилась подробностями интимной жизни американка.

Ранее Мари заявила, что женатые мужчины не должны смотреть ее контент. Она пожаловалась, что ее первый муж был поклонником порно и это стало одной из причин развода.

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      Никита Савин
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