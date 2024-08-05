Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:53, 5 августа 2024Мир

Премьер Ирака рассказал Блинкену о способе предотвратить войну на Ближнем Востоке

Премьер Ирака: решение конфликта в Газе предотвратит войну на Ближнем Востоке
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Решение конфликтов в секторе Газа и Ливане предотвратит масштабную региональную войну на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает INA.

«Предотвращение эскалации на Ближнем Востоке напрямую связано с прекращением агрессии на сектор Газа, а также ее распространением на Ливан. Необходимо сдерживать правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и следить за недопущением нападения с их стороны на другие страны региона», — рассказал иракский премьер.

В свою очередь, Блинкен заявил, что «Вашингтон рассчитывает на помощь Багдада» по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке «без эскалации со всех сторон».

1 августа Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на ликвидацию лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В свою очередь, Энтони Блинкен передал иранской стороне послание с просьбой не совершать ответных шагов, которые могут вызвать эскалацию ситуации.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Курс биткоина обвалился. Почему самая популярная криптовалюта мира рухнула, а рынок потерял сотни миллиардов долларов?

      Против начальника СИЗО Ростова возбудили дело после увольнения из-за захвата заложников

      Блинкен предупредил страны G7 об ударе Ирана по Израилю. Атака запланирована на 5 августа

      Алеся Кафельникова поделилась фото в откровенном платье

      В России бригада скорой помощи заживо сгорела в ДТП

      Москвичам пообещали комфортную неделю

      Раскрыто среднее количество кредиток у россиян

      37-летняя россиянка выжила после удара молнии

      Последствия обвала финансового рынка Японии для мировой экономики оценили

      Против стрелявшего в самокатчиков на юге Москвы механика возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше