Премьер Ирака рассказал Блинкену о способе предотвратить войну на Ближнем Востоке

Премьер Ирака: решение конфликта в Газе предотвратит войну на Ближнем Востоке

Решение конфликтов в секторе Газа и Ливане предотвратит масштабную региональную войну на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает INA.

«Предотвращение эскалации на Ближнем Востоке напрямую связано с прекращением агрессии на сектор Газа, а также ее распространением на Ливан. Необходимо сдерживать правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и следить за недопущением нападения с их стороны на другие страны региона», — рассказал иракский премьер.

В свою очередь, Блинкен заявил, что «Вашингтон рассчитывает на помощь Багдада» по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке «без эскалации со всех сторон».

1 августа Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на ликвидацию лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В свою очередь, Энтони Блинкен передал иранской стороне послание с просьбой не совершать ответных шагов, которые могут вызвать эскалацию ситуации.

