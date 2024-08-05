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22:59, 5 августа 2024Мир

Президент Грузии рассказала об удивившем ее шаге США

Глава Грузии Зурабишвили выразила удивление приостановкой США финпомощи армии

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее удивило решение США приостановить финансирование грузинских вооруженных сил и лаборатории Лугара. Ее слова приводит РИА Новости.

Грузинский лидер назвала ожидаемыми строгие ответные меры американской стороны на принятый в стране закон об иноагентах, но при этом отметила, что не понимает прекращение финансовой помощи. «Я сожалею, как президент Грузии… Я понимаю лишь две вещи, все остальное надо принять и исправить», — сказала она.

Ранее депутат правящей в стране партии «Грузинская мечта» Нино Цилосани заверила, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара продолжит работать и без финансирования США.

3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. Он заявил, что закон направлен на укрепление политического, экономического и социального состояния страны к внешнему вмешательству. После этого США приняли решение приостановить помощь Грузии.

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      Марина Совина
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