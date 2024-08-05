Президент Грузии рассказала об удивившем ее шаге США

Глава Грузии Зурабишвили выразила удивление приостановкой США финпомощи армии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее удивило решение США приостановить финансирование грузинских вооруженных сил и лаборатории Лугара. Ее слова приводит РИА Новости.

Грузинский лидер назвала ожидаемыми строгие ответные меры американской стороны на принятый в стране закон об иноагентах, но при этом отметила, что не понимает прекращение финансовой помощи. «Я сожалею, как президент Грузии… Я понимаю лишь две вещи, все остальное надо принять и исправить», — сказала она.

Ранее депутат правящей в стране партии «Грузинская мечта» Нино Цилосани заверила, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара продолжит работать и без финансирования США.

3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. Он заявил, что закон направлен на укрепление политического, экономического и социального состояния страны к внешнему вмешательству. После этого США приняли решение приостановить помощь Грузии.