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15:06, 5 августа 2024Бывший СССР

В Грузии заявили о продолжении работы лаборатории Лугара без финансирования США

Депутат Цилосани: лаборатория Лугара продолжит работать в Грузии без денег США

Фото: Денис Асланов / Sputnik / РИА Новости

Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара в Грузии будет работать без финансирования со стороны США. Об этом сообщила депутат правящей в стране партии «Грузинская мечта» Нино Цилосани, передает РИА Новости.

Как она утверждает, есть некоторые данные о том, что на определенные исследования не будут выделяться деньги из-за приостановленного финансирования. При этом центр продолжит исправно работать и выполнять свою функцию, заявила Цилосани.

В 2022 году официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала на попытки Вашингтона скрыть свою деятельность на постсоветском пространстве. Она привела в пример биологическую активность США, в том числе речь идет о лаборатории Лугара. Деятельность этого центра «вызывает серьезные вопросы на предмет соблюдения США обязательств по КБТО», отметила Захарова.

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      Кристина Есикова
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