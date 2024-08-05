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23:03, 5 августа 2024Спорт

Проваливших гендерный тест боксерш призвали подтвердить свой пол

Глава IBA Кремлев: боксерши Хелиф и Юйтин должны доказать, что они женщины

Фото: Sina Schuldt / Globallookpress.com

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев призвал подтвердить свой пол боксерш Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня. Его слова приводит РИА Новости.

Кремлев заявил, что спортсменки должны доказать, что они женщины, и посчитал, что боксерши должны показать бумаги из роддома и результаты подробного осмотра. «Если бы меня обвинили, что я не мужчина, а женщина, я бы принес все документы и прошел обследование», — добавил он. По мнению главы IBA, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и его команда избегают этой проблемы.

На Олимпийских играх в Париже Хелиф дошла до полуфинала в весовой категории до 66 килограммов. Таким образом, она гарантировала себе медаль Игр в Париже. Юйтин также дошла до полуфинала в категории до 57 килограммов. На обеих боксерш во время турнира обрушилась волна критики.

В 2023 году IBA отстранила Хелиф и Юйтин во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон. Однако МОК допустил их к женским соревнованиям в 2024 году.

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      Анастасия Борисова
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