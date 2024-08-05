СК начал проверку после отравления ребенка наркотиком в Нижнем Новгороде

СК начал проверку из-за отравления мальчика наркотиком в Нижнем Новгороде

Следственный Комитет проводит проверку после отравления четырехлетнего ребенка наркотиками в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по региону в Telegram.

«Также следователи СК России проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что инцидент произошел 4 августа. В детскую областную больницу был доставлен 4-летний мальчик. Врачи диагностировали у него отравление наркотическим веществом.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде четырехлетний мальчик съел булку, принесенную отцом, и впал в кому. Мать мальчика вызвала скорую помощь, в больнице у ее сына обнаружили сильное отравление наркотиками. Экспертиза показала, что в булочке вместо повидла был метадон.