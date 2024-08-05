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07:41, 5 августа 2024Силовые структуры

Раскрыта сумма ущерба Минобороны России из-за поставок бракованных запчастей для Ил-76

Минобороны потеряло 130 млн рублей из-за поставок бракованных деталей для Ил-76

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Поставки бракованных авиационных деталей для военно-транспортных самолетов Ил-76 нанесли Министерству обороны России ущерб на 130 миллионов рублей. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источник.

После эксплутатации самолетов выяснилось, что на Ил-76 установили кантрафактные подшипники. Причиной поставок таких запчастей стали подделки документов.

Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело из-за махинаций с деталями, поставляемыми для военных самолетов Ил-76. Расследование началось на основании материалов проверки прокуратуры, осуществляющей надзор за деятельностью режимных объектов, которая выявила нарушения при исполнении гособоронзаказа.

Дело возбуждено по статье 201.1 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») в отношении неустановленных должностных лиц «Балашихинского литейно-механического завода» (БЛМЗ). По версии следствия, сотрудники предприятия в период с 2017 по 2022 год закупили некачественные подшипники, которые не соответствовали требованиям конструкторской документации. Детали неизвестного происхождения отгрузили в комплекте с колесами КТ199 филиалу «Ил» с поддельными документами о том, что они якобы приняты военным представительством Минобороны.

В результате использование фальшивых деталей привело к поломке пяти самолетов Ил-76МД-90А.

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      Екатерина Кашурникова
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