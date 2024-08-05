Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:15, 5 августа 2024Экономика

Раскрыто среднее количество кредиток у россиян

«Банки.ру»: большинство россиян используют одну кредитную карту

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Большинство россиян пользуются одной кредитной картой и не стремятся заводить две или более. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков финансового маркетплейса «Банки.ру».

Эксперты указали на осторожное отношение большинства граждан к подобного рода банковским продуктам. В целом россияне предпочитают либо заводить единственную кредитку, либо не оформлять такие карты вовсе. Наибольшее недовольство граждан, в частности, вызывают условия снятия наличных и комиссии за переводы (оба фактора в 29 процентах случаев), а также высокие процентные ставки (28 процентов). Кроме того, четверть респондентов (26 процентов) не устраивает кредитный лимит и стоимость обслуживания (17 процентов).

Материалы по теме:
Что такое рефинансирование кредита простыми словами? И как его выгодно оформить в 2024 году
Что такое рефинансирование кредита простыми словами?И как его выгодно оформить в 2024 году
16 июля 2024
Что такое финансовая грамотность. Как ее развить и повысить доход
Что такое финансовая грамотность.Как ее развить и повысить доход
28 мая 2024

При этом противоположная тенденция фиксируется в сегменте дебетовых банковских карт. У большинства опрошенных граждан, как подчеркнули аналитики, есть три подобные карты от различных финансовых организаций. К числу главных факторов, вызывающих недовольство при использовании подобных банковских продуктов, почти половина опрошенных (45 процентов) отнесли систему начисления кешбэка и бонусов. Еще 31 процент граждан не устраивает процент на остаток, 19 процентов — стоимость обслуживания, 18 процентов — лимиты на переводы или снятие денежных средств.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг Бюро» сообщило о рекордном росте среднего лимита по кредитным картам россиян. Так, по итогам июня 2024 года показатель увеличился до 109,2 тысячи рублей. В годовом выражении прирост составил 14,4 процента, в месячном — 5,1 процента.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Курс биткоина обвалился. Почему самая популярная криптовалюта мира рухнула, а рынок потерял сотни миллиардов долларов?

      Против начальника СИЗО Ростова возбудили дело после увольнения из-за захвата заложников

      Блинкен предупредил страны G7 об ударе Ирана по Израилю. Атака запланирована на 5 августа

      Алеся Кафельникова поделилась фото в откровенном платье

      В России бригада скорой помощи заживо сгорела в ДТП

      Москвичам пообещали комфортную неделю

      Раскрыто среднее количество кредиток у россиян

      37-летняя россиянка выжила после удара молнии

      Последствия обвала финансового рынка Японии для мировой экономики оценили

      Против стрелявшего в самокатчиков на юге Москвы механика возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше