Раскрыто среднее количество кредиток у россиян

«Банки.ру»: большинство россиян используют одну кредитную карту

Большинство россиян пользуются одной кредитной картой и не стремятся заводить две или более. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков финансового маркетплейса «Банки.ру».

Эксперты указали на осторожное отношение большинства граждан к подобного рода банковским продуктам. В целом россияне предпочитают либо заводить единственную кредитку, либо не оформлять такие карты вовсе. Наибольшее недовольство граждан, в частности, вызывают условия снятия наличных и комиссии за переводы (оба фактора в 29 процентах случаев), а также высокие процентные ставки (28 процентов). Кроме того, четверть респондентов (26 процентов) не устраивает кредитный лимит и стоимость обслуживания (17 процентов).

При этом противоположная тенденция фиксируется в сегменте дебетовых банковских карт. У большинства опрошенных граждан, как подчеркнули аналитики, есть три подобные карты от различных финансовых организаций. К числу главных факторов, вызывающих недовольство при использовании подобных банковских продуктов, почти половина опрошенных (45 процентов) отнесли систему начисления кешбэка и бонусов. Еще 31 процент граждан не устраивает процент на остаток, 19 процентов — стоимость обслуживания, 18 процентов — лимиты на переводы или снятие денежных средств.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг Бюро» сообщило о рекордном росте среднего лимита по кредитным картам россиян. Так, по итогам июня 2024 года показатель увеличился до 109,2 тысячи рублей. В годовом выражении прирост составил 14,4 процента, в месячном — 5,1 процента.