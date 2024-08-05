Россиян предупредили об угрожающей популярному туристическому региону опасности

МЧС: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 5 и 6 августа

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, 5 и 6 августа местами в северо-западных, юго-западных, северо-восточных, центральных районах Кубани (включая муниципальное образование города Краснодар) и на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование города Сочи) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «Избегайте воздействия повышенной температуры, — отметили они. — Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться».

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