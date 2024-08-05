Россиянам назвали стоимость меблировки кухни

Mr.Doors: меблировка кухни в России стоит минимум 200 тысяч рублей

Обустройство кухни в 2024 году обойдется для россиян минимум в 200 тысяч рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по управлению рыночным предложением интерьерной компании Mr.Doors Марина Теске.

За эти деньги на кухне можно разместить столешницу, верхние и нижние ярусы шкафов и сушилку для посуды. Также в вышеназванной цене уже учитывается бесплатный дизайн-проект, доставка, установка и гарантия от производителя. Дополнительные услуги увеличат цену, сообщила Теске. Например, минимальная стоимость «столовой группы» (нераздвигающийся стол и четыре стула) в среднем составит порядка 60-80 тысяч рублей.

Комплект с вытяжкой, варочной панелью, духовым шкафом и отдельно стоящим холодильником обойдется в среднем в 180-200 тысяч рублей. Эксперт добавила, что россияне часто заказывают для кухни посудомоечные машины в среднем за 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что почти половина россиян оказалась готова въехать в квартиру без мебели сразу после завершения отделочных работ.