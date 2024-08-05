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11:29, 5 августа 2024Путешествия

Россияне превзошли китайцев по поездкам в лучшую страну для путешествий в 2024 году

Россияне превзошли иностранцев по поездкам в Монголию

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россияне превзошли туристов из других стран по поездкам в Монголию, которая была признана лучшим направлением для путешествий в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

За первые семь месяцев этого года Монголию посетили 139,5 тысячи иностранных путешественников, из них 120,5 тысячи — россияне. На втором месте оказались китайцы с результатом в 109,5 тысячи человек.

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В тройку лидеров вошли туристы из Южной Кореи (108 тысяч посетителей). «Они значительно опережают по численности туристов из Казахстана (16 465), Японии (12 485) и США (10 587)», — сообщили в монгольском министерстве культуры, спорта, туризма и молодежи.

Издание Lonely Planet назвало Монголию лучшей страной для путешествий в 2024 году. Специалисты отметили, что страна идеально подходит для любителей широких просторов, приключений и культурного отдыха.

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      Мария Борисова
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