Россияне превзошли китайцев по поездкам в лучшую страну для путешествий в 2024 году

Россияне превзошли иностранцев по поездкам в Монголию

Россияне превзошли туристов из других стран по поездкам в Монголию, которая была признана лучшим направлением для путешествий в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

За первые семь месяцев этого года Монголию посетили 139,5 тысячи иностранных путешественников, из них 120,5 тысячи — россияне. На втором месте оказались китайцы с результатом в 109,5 тысячи человек.

В тройку лидеров вошли туристы из Южной Кореи (108 тысяч посетителей). «Они значительно опережают по численности туристов из Казахстана (16 465), Японии (12 485) и США (10 587)», — сообщили в монгольском министерстве культуры, спорта, туризма и молодежи.

Издание Lonely Planet назвало Монголию лучшей страной для путешествий в 2024 году. Специалисты отметили, что страна идеально подходит для любителей широких просторов, приключений и культурного отдыха.

