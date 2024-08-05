Россиянка потеряла память из-за детской шалости

В Свердловской области женщина потеряла память из-за детской шалости

В Березовском Свердловской области женщина потеряла память из-за детской шалости — подростки скинули на нее с седьмого этажа стеклянную бутылку из-под лекарства, пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, женщину с травмами госпитализировали. В больнице она успела рассказать врачам, что произошло, но уже спустя одну минуту все забыла. Россиянка находится в медучреждении несколько дней, но память так и не вернулась.

Mash утверждает, что местные жители неоднократно жаловались на компанию подростков на улице Брусницына — якобы они постоянно скидывают на прохожих из окна многоэтажки мусор.

Ранее россиянка поругалась с мужем в Таиланде, пропала, после чего ее нашли в больнице без памяти. Позже появилась информация, что она выпала из окна.