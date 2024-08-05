Российская разведчица-нелегал рассказала об угрозах ее детям

Российская разведчица-нелегал Дульцева рассказала, что ей угрожали забрать детей

Российская разведчица-нелегал Анна Дульцева после обмена рассказала, что аргентинские спецслужбы угрожали, что заберут ее детей. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».

«Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хочет забрать наших детей, что дети могут быть отданы в другую семью», — сказала Дульцева.

2 августа президент России Владимир Путин встретил обменянных российских граждан. Первыми из самолета вышли Артем и Анна Дульцева с детьми. Женщина не могла сдержать слез и обняла главу государства.