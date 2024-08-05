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16:12, 5 августа 2024Россия

Российского депутата оштрафовали за сравнение слов фронтового священника с цитатой Гитлера

Депутата Шеина из Астрахани оштрафовали за пост с критикой фронтового священника

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Астраханского депутата Олега Шеина, ранее являвшегося членом Госдумы седьмого созыва, оштрафовали за пост с критикой фронтового священника иерея Максима (Серпицкого). Об этом Шеин написал в своем Telegram-канале.

Политик рассказал, что на него «пришел донос» из-за записи, в которой он сравнил слова священника о мигрантах как паразитах на российском обществе с цитатой канцлера Третьего рейха Адольфа Гитлера из книги «Моя борьба» (запрещена решением Кировского районного суда Уфы от 24.03.2010 и внесена в Федеральный список экстремистских материалов), где с паразитами сравнивались евреи. Депутат из Астрахани отметил, что привел такое сравнение, чтобы раскрыть неонацистское содержание заявления священника.

«Если в России заводятся неонацисты, мой долг как гражданина и политика показать, чем они являются и откуда их корни (...) Но к "иерею Максиму" претензий нет. Претензии за "распространение экстремистских материалов" ко мне», — написал Шеин.

Депутат отметил, что за публикацию приведенного поста был оштрафован на две тысячи рублей.

О том, что отправившийся в зону спецоперации иерей Максим сравнил мигрантов с паразитами, стало известно в начале июня. Священнослужитель заявил, что иностранные рабочие видят в России лишь источник выкачивания денег, и отметил, что, если в кишечнике человека заводятся глисты, нужно принимать «конкретные меры».

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      Марк Леонов
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