Самолет совершил вынужденную посадку из-за вшей на голове пассажирки

Самолет American Airlines совершил вынужденную посадку из-за пассажирки со вшами

Самолет авиакомпании American Airlines совершил вынужденную посадку из-за пассажирки, по голове которой ползали вши. Подробностями истории поделилось издание People.

Нештатная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, еще в июне, но известно о ней стало только сейчас. Уточняется, что воздушному судну пришлось приземлиться в Финиксе.

Один из пассажиров рейса, Итан Джудельсон, написал в TikTok, что экипаж не предоставил путешественникам никакой информации о причине изменения маршрута. После вынужденной посадки Джудельсон услышал, как его попутчики тихо обсуждали женщину, по волосам которой ползали вши.

«По всей видимости, эти две девушки увидели насекомых, выползающих из волос женщины, и сообщили об этом бортпроводнику», — предположил автор публикации.

Как сообщает источник, позже American Airlines подтвердила, что рейс был изменен из-за неотложной медицинской помощи. В итоге пассажиры добрались до точки назначения с 12-часовой задержкой.

В октябре 2023 года комар укусил пилота самолета и сорвал рейс из Амстердама в Манчестер. Пассажирам сообщили, что воздушному судну требуется глубокая очистка на случай, если насекомых окажется больше.

