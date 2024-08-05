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12:00, 5 августа 2024Россия

Выпускники московского колледжа получили сертификаты крупнейших ИТ-компаний

Ракова: уровень подготовки в колледже Москвы подтвердили крупнейшие ИТ-компании

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Крупнейшие ИТ-компании подтвердили уровень подготовки в московском колледже связи № 54 имени П. М. Вострухина. Его выпускники получили сертификаты, которые дают дополнительное преимущество при трудоустройстве. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В современных московских колледжах мы готовим новое поколение специалистов, которые сразу после выпуска могут решать даже самые сложные задачи на рабочем месте, — отметила вице-мэр. — Практика начинается уже с первого курса и занимает более 70 процентов общего времени обучения». По ее словам, совместно с работодателями для учащихся создают современные мастерские, лаборатории и тренировочные площадки, а также оценивают результаты их обучения.

Ракова добавила, что студенты колледжа, которые получили сертификаты от разработчиков ИТ-решений, всего выпускного курса проходили аттестацию на специальном киберполигоне, созданном на базе российских программных продуктов. «Они продемонстрировали владение теорией, практические навыки по предупреждению, обнаружению и нейтрализации компьютерных атак. Успехи выпускников московских колледжей являются самой высокой оценкой проделанной нами работы», — сказала заммэра.

Подготовку выпускников московского колледжа оценивали, в частности, «РЕД СОФТ», «Базальт СПО», «ИнфоВотч», «ИнфоТеКС» и группа компаний «Астра».

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      Инга Разумовская
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