«Царьград»: ВС России преодолели канал в Часов Яре подземными тоннелями

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации преодолели канал Северский Донец — Донбасс подземными тоннелями. О продвижении российских войск близ Часов Яра пишет «Царьград».

Издание пишет, что российские военные использовали старые подземные коммуникации для прорыва линии обороны, после чего им удалось занять микрорайон Новый.

Отмечается, что подобная тактика ведения боя и обхода оборонительных позиций была применена в третий раз, первый из которых был опробован при взятии под контроль Авдеевки, второй в начале июля близ Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что канал Северский Донец — Донбасс пересекли подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС России. Одновременно с этим было зафиксировано продвижение российских войск севернее, в районе Калиновки, а также активизация работы артиллерии ВС РФ.