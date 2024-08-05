Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:50, 5 августа 2024Бывший СССР

Стали известны подробности продвижения ВС России в Часов Яре

«Царьград»: ВС России преодолели канал в Часов Яре подземными тоннелями

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации преодолели канал Северский Донец — Донбасс подземными тоннелями. О продвижении российских войск близ Часов Яра пишет «Царьград».

Издание пишет, что российские военные использовали старые подземные коммуникации для прорыва линии обороны, после чего им удалось занять микрорайон Новый.

Отмечается, что подобная тактика ведения боя и обхода оборонительных позиций была применена в третий раз, первый из которых был опробован при взятии под контроль Авдеевки, второй в начале июля близ Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что канал Северский Донец — Донбасс пересекли подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС России. Одновременно с этим было зафиксировано продвижение российских войск севернее, в районе Калиновки, а также активизация работы артиллерии ВС РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили следящий за пользователями Android троян. Шпионский вирус имел доступ к переписке и контактам

      Еще два триатлониста снялись со смешанной эстафеты на Олимпийских играх

      Нефть рекордно подешевела

      В Мали осудили Украину за неонацизм

      Обнародовано видео поимки с поличным американского шпиона в Москве

      В Таиланде туристический автобус рухнул в озеро и попал на видео

      Стали известны подробности продвижения ВС России в Часов Яре

      Минобороны заявило об уничтожении двух немецких танков Leopard в зоне СВО

      Солист Limp Bizkit обратился к фанатам из России

      65-летняя Мадонна подтвердила новый роман снимками обнаженной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше