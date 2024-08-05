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23:33, 5 августа 2024Мир

Трамп похвалил Си Цзиньпина

Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина могущественным человеком

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Экс-президент США и кандидат в лидеры страны от Республиканской партии Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина могущественным человеком. Он похвалил главу Китая во время интервью стримеру Эдину Россу на стриминговой площадке Kick.

«Это могущественный человек, я очень хорошо знаю его», — высказался политик. Трамп добавил, что не станет стремиться к конфликту с КНР, если станет президентом.

«У меня будут хорошие отношения с ним. (...) Он любит свою страну, он очень сильный, очень могущественный и очень интересный», — указал бывший американский лидер.

Ранее Трамп рассказал о своих планах по завершению конфликта на Украине. По его словам, после победы на выборах главы государства он свяжется с президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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      Маргарита Пименова
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