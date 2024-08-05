Трехлетний ребенок на иномарке сбил россиянку

В Марий Эл трехлетний ребенок завел машину и сбил женщину

В Марий Эл оставленный отцом в машине без присмотра трехлетний ребенок сбил женщину. Об этом пишет региональное управление Госавтоинспекции в Telegram.

ДТП произошло в деревне Алманово Горномарийского района. Как установило ведомство, ребенок, находясь в салоне Skoda, повернул оставленный в замке зажигания ключ и запустил двигатель. В результате иномарка начала движение и сбила 28-летнюю россиянку.

В Госавтоинспекции добавили, что пострадавшая получила телесные повреждения. Характер ее травм и состояние не уточняются.

Ранее в Оренбургской области дошкольница на тракторе сбила младшего брата. Как стало известно, когда родители отвлеклись, девочка смогла завести стоявшую на даче технику и наехала на пятилетнего ребенка. Пострадавшего госпитализировали.

Похожий случай произошел в мае в Волгоградской области. Там четырехлетний мальчик играл в салоне припаркованного у дома автомобиля LADA Granta, завел машину и переехал годовалую сестру. Спасти девочку не удалось.