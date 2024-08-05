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20:27, 5 августа 2024Россия

Три человека погибли при взрыве на российском оборонном заводе

При взрыве на оборонном заводе в Стерлитамаке погибли три человека

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На оборонном заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке произошел взрыв. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает UFA1.RU со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника портала, около 14:00 по московскому времени в одном из зданий предприятия заметили сильный дым.

По данным «Башинформ», на производстве якобы погибли три человека. По информации издания, в момент ЧП проводился демонтаж трубопроводов безогневой резкой. Официального подтверждения информации на данный момент нет.

Ранее стало известно, что на территории входящего в список предприятий военно-промышленного комплекса завода «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар. На выложенных кадрах видно, как над территорией предприятия поднимаются мощные клубы серого дыма.

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      Никита Абрамов
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