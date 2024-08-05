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12:20, 5 августа 2024Мир

ЦАХАЛ сообщила об уничтожении министра экономики ХАМАС

ЦАХАЛ уничтожила министра экономики ХАМАС Абеда Аль-Зери

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении министра экономики радикального палестинского движения ХАМАС Абеда Аль-Зери. Об этом сообщили израильские вооруженные силы в своем Telegram-канале.

«Под руководством разведки ЦАХАЛ Военно-воздушные силы Израиля ликвидировали Абеда Аль-Зери, работавшего в производственном отделе военного крыла ХАМАС, который также занимал пост министра экономики движения в секторе Газа», — отмечается в заявлении.

Также ЦАХАЛ добавила, что Аль-Зери якобы играл важную роль в «перехвате гуманитарной помощи в сектор Газа», а также отвечал за распределение топлива, газа и других средств для создания оружия «в террористических целях».

31 июля глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был уничтожен в результате удара со стороны Израиля в Тегеране.

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      Дарья Устьянцева
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