Туристку задержали в аэропорту Индии с рогами быка в багаже

Туристку из Канады задержали в аэропорту Индии с рогами быка в багаже

Туристку из Канады задержали в аэропорту столицы Индии Дели с рогами неизвестного животного в багаже. Подробностями истории поделилось местное издание Hindustan Times.

По данным источника, 32-летняя путешественница призналась сотрудникам службы безопасности воздушной гавани, что нашла рога во время похода по высокогорному региону Ладакх и хотела забрать их с собой домой в Канаду.

Чиновники Департамента лесного хозяйства и дикой природы Дели заявили, что рога, по всей видимости, принадлежат местному виду быка. Их отправят в Институт лесных исследований для изучения.

Уточняется, что иностранке не позволили улететь из страны на родину. Ей придется явиться в суд в рамках расследования дела о нарушении закона о защите дикой природы. «Чтобы перевозить в багаже продукты дикой природы, требуются специальные документы, которых у нее не было», — пояснил сотрудник аэропорта на условиях анонимности.

В декабре 2023 года турист из Китая попытался вывезти из России клыки кашалота и бивни мамонта и был задержан таможенниками. Он рассказал, что везет товары через границу по просьбе друга.