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11:38, 5 августа 2024Мир

В Британии обнаружили новый след российских шпионов

Times: шпионы из России могли запускать дроны над военными базами в Британии

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Шпионы из России могли собирать информацию о секретной британской программе подготовки украинских солдат с помощью дронов, которые они запускали над базами Министерства обороны Британии. Об этом со ссылкой на британские военные документы для внутреннего пользования сообщает The Times.

В руководстве «Справочник по угрозам для регулярной армии» утверждается, что сбор разведанных российскими шпионами подразумевает использование «дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, мобильного и пешего наблюдения». В число мест, которые могли попасть под их наблюдение, также включены логистические центры МО Великобритании и учебные полигоны.

Ранее американская газета The Wall Street Journal заявила, что Вена стала новой базой для российских тайных операций после того, как европейские страны выслали 600 шпионов-дипломатов России после начала конфликта на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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