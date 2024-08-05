В Британии обнаружили новый след российских шпионов

Times: шпионы из России могли запускать дроны над военными базами в Британии

Шпионы из России могли собирать информацию о секретной британской программе подготовки украинских солдат с помощью дронов, которые они запускали над базами Министерства обороны Британии. Об этом со ссылкой на британские военные документы для внутреннего пользования сообщает The Times.

В руководстве «Справочник по угрозам для регулярной армии» утверждается, что сбор разведанных российскими шпионами подразумевает использование «дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, мобильного и пешего наблюдения». В число мест, которые могли попасть под их наблюдение, также включены логистические центры МО Великобритании и учебные полигоны.

Ранее американская газета The Wall Street Journal заявила, что Вена стала новой базой для российских тайных операций после того, как европейские страны выслали 600 шпионов-дипломатов России после начала конфликта на Украине.

