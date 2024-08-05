Член бундестага Вагенкнехт: Германия могла бы сэкономить на помощи Украине

Немецкое правительство могло бы сэкономить на помощи Украине, изменив курс в отношении конфликта. С таким предложением выступила немецкий политик и член бундестага ФРГ от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт, передает N-tv.

«Правительство могло бы сэкономить от 30 до 50 миллиардов евро в 2025 году, если бы изменило курс в отношении украинского конфликта, иммиграционной и энергетической политики страны», — заявила политик.

Вагенкнехт отметила, что ФРГ «необходимо задуматься» о начале мирных переговоров по Украине и «значительном сокращении количества» искателей убежища для сохранения бюджетных средств государства.

2 августа Вагенкнехт заявила, что Европе нужно закончить конфронтацию с Россией. По словам политика, сейчас возрастает вероятность «катастрофических» последствий напряженных отношений европейских стран с Москвой. В связи с этим она выразила надежду, что Берлин начнет проводить независимую внешнюю политику, а также действовать в соответствии с интересами граждан своей страны.