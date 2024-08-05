В Госдуме назвали пугалками сообщения о блокировке Google и iOS в России

Депутат Матвейчев опроверг данные о блокировке Google и iOS в России

2 августа на сайте издания Runews24 появился комментарий депутата Госдумы Алексея Диденко, в котором он заявил, что в России в скором времени будут заблокированы Google, Android и iOS. Однако его слова были неверно интерпретированы.

Позднее парламентарий пояснил, что это было всего лишь его предположение.

Кроме того, зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, комментируя заявление Диденко, заявил, что в России сейчас замедляются некоторые сервисы, но «что касается Android и iOS — это вообще какие-то "пугалки"».

Он также подчеркнул, что вариант блокировки систем может рассматриваться за границей, однако вероятность, что владельцы платформ пойдут на такие риски, мала.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».